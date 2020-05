As lives sertanejas são um verdadeiro fenômeno durante este período de isolamento social e de combate à pandemia de coronavírus. E neste domingo (2), a partir das 16h, grandes nomes do estilo vão se reunir no “VillaMix Em Casa” para auxiliar pessoas afetadas pela Covid-19. Além do Brasil, a ação também vei arrecadar fundos para ajudar aos necessitados em Portugal. Em terras lusitanas, a transmissão começa às 20h.

Os fãs do festival e do sertanejo vão matar a saudade e se entreter com apresentações de Matheus e Kauan, Gusttavo Lima, Leonardo e César Menotti e Fabiano. Os shows ao vivo acontecem no interior de Goiás e serão transmitidos no YouTube, Facebook, Claro, Vivo, TIM, Oi, Sky e Bis.

O organização já informou que toda estrutura acontece de forma consciente para evitar aglomeração dos profissionais e garantir a segurança de todos os envolvidos na ação.

No Brasil, as doações serão destinadas para AACD, responsável por possibilitar a reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas, e para o Hospital de Amor de Barretos, considerado o maior centro de tratamento e pesquisa de câncer do mundo. Já em Portugal, a campanha online "Rede de Emergência Alimentar: ajudar não pode parar" é quem será beneficiada para arrecadar alimentos destinados às famílias carentes do país.