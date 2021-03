Magazine Viih Tube começou na web aos 11 anos, mas queria estudar medicina Nas redes sociais, a Youtuber já alcançou cerca de 28 milhões de seguidores e inscritos

Vitória Felício Moraes. Esse é o nome de Viih Tube, 20, a atriz e youtuber que conquistou uma legião de fãs, com cerca de 28 milhões de seguidores e inscritos no Instagram e no YouTube. De Sorocaba, no interior paulista, ela está agora mais popular do que nunca graças ao Big Brother Brasil 21 (Globo). Parte da ala famosa do programa, a jovem não tem só seguidores, mas tr...