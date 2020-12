SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participante do BBB 20, o psicólogo Victor Hugo Teixeira está internado no Hospital Metropolitano de Alagoas por causa de complicações da Covid-19.

De acordo com o hospital, o paciente deu entrada no sábado (19) após ir até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no bairro do Tabuleiro do Martins.

"O paciente está internado em leito clínico exclusivo para pacientes infectados pela Covid-19, recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica do Hospital Metropolitano de Alagoas. O atual quadro clínico do paciente é considerado estável", diz trecho do boletim médico.

Hugo se junta a outras pessoas conhecidas que contraíram o vírus recentemente. Dentre eles Marco Ricca, 58, que teve alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na manhã de domingo (20) após semanas se recuperando das complicações da Covid-19.

Além dele, a Globo teve outras baixas na nova novela, que já começou a ser gravada. Entre elas estão as atrizes Andréia Horta, 37, e Marieta Severo, 74, que também contraíram a doença.

A atriz Nicette Bruno, 87, que também estava internada após complicações provocadas pela doença, morreu na manhã deste domingo (20).

Também morreu em decorrência da Covid, na última semana, a atriz Christina Rodrigues, 57, conhecida pelo programa Zorra. Ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca com sintomas graves e dificuldades para respirar, e aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva).