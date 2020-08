Magazine Viagens que já foram adiadas pela pandemia podem ser alteradas de novo Para empresas do turismo, aceitar remarcações é melhor do que perder cliente e devolver valores já recebidos

Com a pandemia ainda fora de controle no Brasil, quem mudou uma viagem do primeiro para o segundo semestre deste ano pode ter que alterar os planos mais uma vez. A pedagoga Karen Sacchetto, 56, havia se programado para fazer um curso na Itália, em maio. A atividade foi adiada para outubro e, depois, para maio de 2021. "Eu já tinha transferido o voo gratu...