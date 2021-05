Magazine Viúva de Tom Veiga publica vídeo antigo para negar acusação de agressão Em áudios que seriam do ator, divulgados após a sua morte, ele afirma que teria sido agredido pela mulher no início de outubro

Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, publicou um vídeo antigo em que aparece se recuperando de uma cirurgia para rebater as acusações de que teria agredido o intérprete do Louro José. O ator morreu no dia 1º de novembro de 2020, em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma. A viúva e os herdeiros de Veiga travam uma ba...