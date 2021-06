Magazine Viúva de MC Kevin visita túmulo do cantor e ganha surpresa de Dia dos Namorados A advogada foi surpreendida por um carro de som e uma carta deixada pelo músico

A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, 33, visitou o túmulo do cantor nesse Dia dos Namorados e fez uma homenagem ao ex-parceiro, morto após cair da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro em maio. Em seu stories, no Instagram, a advogada postou um texto onde conversa com Kevin. "Nunca imaginei ter que vir aqui pra te falar o quanto eu te amo! feliz ...