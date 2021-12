Magazine Venda de ingressos para show do Maroon 5 começa nesta sexta (17) por até R$ 780 Liderado pelo vocalista Adam Levine, o grupo esteve no Brasil em março do ano passado para quatro shows com hits como "Moves like Jagger", "This Love" e "She Will Be Loved"

A venda de ingressos para os shows do Maroon 5 no Brasil começa nesta sexta (17). A banda se apresenta em São Paulo (5/4, no Allianz Parque) e em Porto Alegre (6/4, na área externa do Centro de Eventos Fiergs). Os ingressos têm preços que variam de R$ 160 a R$ 780 e ficam disponíveis, às 10h pela internet, no site da Eventim, e às 12h nas bilheterias físicas —no Al...