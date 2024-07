Magazine Veja programação de filmes gratuitos que serão exibidos no CineSesc durante o mês de férias Todos os filmes têm classificação indicativa livre e vão ser exibidos durante o mês nos centros de atividades de Palmas e Araguaína

Neste mês de julho, o Sesc Tocantins divulgou uma programação do CineSesc para as férias escolares. Com entrada gratuita, quatro filmes de classificação livre, dois deles voltados ao público infantil, vão ser exibidos. As sessões devem acontecer todas as quintas-feiras às 19h30, no CineSesc do Centro de Atividades Sesc Palmas e do Centro de Atividades Sesc Aragua...