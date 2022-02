A atriz Maria, 21, foi expulsa do Big Brother Brasil 22 (Globo) no começo da tarde desta terça-feira (15). Confira o vídeo do momento em que os participantes são avisados de que a participante deve deixar or reality.

🚨 Confira o momento em que o Big Boss anunciou a expulsão da Maria do #BBB22 pic.twitter.com/4s3WSwz3LT — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 15, 2022

Os demais participantes demonstraram surpresa ao serem informados sobre a decisão da emissora. Natália chorou muito e precisou ser amparada pelos colegas. Segundo a emissora, Maria não será substituída e o Paredão desta noite será mantido, com Arthur, Bárbara e Natália na berlinda

O motivo foi a força desproporcional usada por ela na hora de jogar água em Natália no Jogo da Discórdia. O balde acabou batendo forte na cabeça da participante.

"Maria foi desclassificada do BBB 22 por descumprir uma das regras do programa", afirmou a Globo em comunicado. "Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada."

Após a agressão, na noite passada, o apresentador Tadeu Schmidt questionou como Natália havia se sentido após ter a cabeça atingida por Maria. Nat disse que havia doído, mas que poderia seguir o jogo. Maria se desculpou e alegou que o balde tinha escorregado de sua mão.

Pelas redes sociais, porém, o nome de Maria atrelado ao termo "agressão" ficou entre os assuntos mais comentados na noite de segunda-feira (14) e na manhã desta terça. Muita gente pedia pela exclusão dela do jogo.

Em determinado momento da manhã, internautas comentaram que as câmeras do confessionário haviam sido desligadas enquanto Maria e Lucas conversavam na sala para que o público não visse a conversa entre a direção do programa e a participante, mas momentos depois as imagens retornaram.

Por volta das 12h45 desta terça, no entanto, Maria foi chamada ao confessionário e não voltou mais. Os demais participantes foram informados da expulsão e ficaram em choque. Alguns foram recolher os pertences da sister enquanto outros especularam a repercussão do episódio fora da Casa.

Mais cedo, no raio-X, Maria afirmou que tem tendência a ser agressiva nas palavras e expressões, mas nunca no lugar de violência. Ela disse na ocasião que estava preocupada e pediu novamente desculpas pelo ato. "Vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar [de agressividade]", disse.