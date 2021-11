Magazine Valesca Popozuda é internada com pneumonia bacteriana Segundo o escritório da artista, ela chegou a fazer o exame para detecção da Covid-19 e o resultado foi negativo

Valesca Popozuda, 43, está internada em um hospital do Rio com pneumonia bacteriana. Segundo o escritório da artista, ela chegou a fazer o exame para detecção da Covid-19 e o resultado foi negativo. "A internação aconteceu para o melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente", diz o comunicado. Valesca está no Hospital Norte D'Or, em Cascadura. A funkeira e ...