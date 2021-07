Magazine Vô Nelson, do Vovôs Tiktokers, morre aos 90 anos A informação foi divulgada pelo perfil oficial dos criadores de conteúdo no Instagram

Parte do perfil Vovôs TikTokers, Nelson Miolaro, mais conhecido como Vô Nelson, morreu nesta quinta-feira (15) aos 90 anos, após internação em estado delicado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A informação foi divulgada pelo perfil oficial dos criadores de conteúdo no Instagram. "É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz ma...