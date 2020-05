Magazine Vítima da Covid-19, escritor Sérgio Sant’Anna morre aos 78 anos Ele estava internado no Hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio, há uma semana

No país do conto, desbravado por Rubem Fonseca e Dalton Trevisan, o ambiente urbano viu outro escritor do mesmo calibre consolidar a obra mais sensual que a literatura brasileira já teve notícia. Sérgio Sant'Anna morreu neste domingo, 10, vítima da covid-19. Sérgio Sant'Anna foi talvez o pós-modernista brasileiro mais importante da nossa literatura, unindo sabedoria com ...