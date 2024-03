Magazine Vídeo mostra Kate Middleton e príncipe William pela primeira vez após cirurgia Segundo TMZ, casal foi visto saindo de loja nas proximidades da residência real no último sábado (16)

Em meio a rumores sobre sua saúde, Kate Middleton finalmente foi vista saindo de uma loja rural nas proximidades da casa de campo da família em Windsor. Os americanos TMZ e The Sun obtiveram o vídeo, que mostra a princesa "feliz, relaxada e saudável". A princesa de Gales aparece relaxada, com roupas esportivas casuais, caminhando com andar firme e postura ereta....