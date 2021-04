Magazine Universal Orlando terá montanha-russa do Jurassic World em junho Complexo da Universal em Orlando está aberto e diz seguir os protocolos para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19

O parque Islands of Adventure, um dos três do complexo Universal Orlando Resort, na Flórida, vai ganhar uma nova montanha-russa em 10 de junho. A Jurassic World VelociCoaster é baseada na franquia do parque dos dinossauros e terá 1.430 metros de extensão. O carrinho vai atingir 112 km/h em apenas 2,4 segundos em um dos impulsionamentos do brinquedo, que conta ainda ...