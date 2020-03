Naomi Munakata, uma das mais importantes regentes brasileiras, morreu nesta quinta-feira (26), aos 64 anos, por complicações provocadas pela COVID-19. Ela estava internada no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 16 de março.

Segundo a Folha de S. Paulo, Naomi chegou a apresentar melhora no quadro clínico nos últimos dias, porém, teve uma piora abrupta na noite desta quarta (25), sofrendo um choque séptico. Ela morreu por volta de meio-dia de hoje.

Naomi nasceu em Hiroshima, no Japão, em 31 de maio de 1955. Ela se mudou para o Brasil, com a família, aos 2 anos de idade. Com 7, começou a cantar no coral dirigido por seu pai, Motoi Munakata.

Ela se formou em composição e regência na Faculdade de Música do Instituto Musical de São Paulo, estudou na Universidade de Tóquio. Posteriormente, foi diretora da Escola Municipal de Música de São Paulo e do Coral Jovem do Estado.

Por mais de duas décadas, entre 1995 e 2015, foi regente titular no Coro da Osesp, trabalho que lhe rendeu reconhecimento fora do País. Atualmente, ela atuava como regente titular do Coral Paulistano Mário de Andrade, do Theatro Municipal de São Paulo.