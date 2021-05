Magazine “Um Outro Eu Mesmo” será a primeira exposição de 2021 na Galeria de Artes do Sesc em Palmas Projeto é do artista José de Arimatéia que tem abertura oficial nesta segunda-feira pelo Youtube do Sesc Tocantins

Começa nesta segunda-feira, 6, a primeira exposição da Galeria de Artes do Sesc em Palmas em 2021, a “Um Outro Eu Mesmo”. O projeto tem obras do artista José de Arimatéia que participa da abertura oficial em uma conversa com o curador Alexandre Sequeira às 20 horas no canal oficial do Youtube do Sesc Tocantins. A mostra fica aberta ao público até o dia 28 de maio. Conforme o Sesc...