Trilogia ‘Da Superfície... Ao Mergulho...Em Si’ será exposta na Galeria Municipal de Artes

A exposição “Da Superfície… Ao Mergulho… Em Si…” será aberta a visitação na Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, a partir desta sexta-feira, 8. A trilogia do artista visual Antônio Netto tem três séries e base nos estudos constantes do expositor reunindo várias técnicas. A trilogia de Antônio Netto aprese...