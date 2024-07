O ambulatório pediátrico do Hospital Geral de Palmas (HGP) recebeu na última semana novas cores. O pesquisador e artista visual Adriano Alves, conhecido como Adrians, junto com uma equipe de estudantes e artistas, revitalizam o espaço com a técnica do graffiti.

“As cores tornam os ambientes mais acolhedores e alegres para todos, em especial para as crianças. Essa intervenção, com certeza, vai proporcionar mais leveza ao espaço”, declara o artista.

Leia Também:

- Veja programação de filmes gratuitos que serão exibidos no CineSesc durante o mês de férias

- É a maior oportunidade que tive na Globo, diz Paulo Vieira sobre a série 'Pablo e Luisão'

Conforme Adrians, em entrevista ao JTo, a iniciativa de trazer o graffiti para a ala pediátrica nasceu da necessidade de tornar os espaços hospitalares mais acolhedores e alegres para os pequenos pacientes.

"Queríamos criar um ambiente que não apenas tratasse da saúde física, mas também do bem-estar emocional das crianças", explicou Alves, que combinou cores vivas e motivos lúdicos no espaço hospitalar da capital.

Adrians explica que o feedback da comunidade tem sido positivo. “Os mais significativos mencionam a transformação positiva do ambiente hospitalar, a alegria e conforto trazidos às crianças, e o enriquecimento cultural proporcionado pelas obras”, finaliza.

A revitalização da ala pediátrica do HGP é uma ação fomentado pela Lei Paulo Gustavo e do projeto Cuidarte, idealizado pelo artista.

“O nome ‘Cuidarte’ combina as palavras "cuidado" e "arte", refletindo a missão de transformar a frieza típica dos hospitais em espaços repletos de vida”, pontua

Temas e elementos incorporados

Os temas escolhidos refletem o mundo da imaginação infantil: estradas que levam a destinos mágicos, pontes que conectam sonhos, praias e rios.

Além disso, elementos como amarelinha e outros jogos foram integrados ao design das pinturas no chão, que incentivaram a atividade física e o divertimento saudável entre as crianças hospitalizadas.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes