Magazine Transformação do ‘lixo em luxo’ tem programação especial no distrito de Taquaruçu Objetivo é oferecer um momento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, públicas e privadas, para despertar um propósito comum de melhorar a sociedade e o meio ambiente

Com o intuito de levar conscientização sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente, o projeto “Vivência do Lixo ao Luxo” será realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no distrito de Taquaruçu. A programação é gratuita e ofertará oficinas de capacitação, palestras, rodas de conversa e distribuição de mudas de árvores para adultos e crianças. O projeto é uma r...