Magazine Tradicional Festa da Colheita do Capim Dourado segue até domingo Período é uma oportunidade para conhecer a cultura da região e o seu processo artesanal

A Festa da Colheita do Capim Dourado foi criada para festejar e defender a preservação e manejo dessa espécie de sempre-viva da família Eriocaulaceae (Syngonanthus nitens Ruhland). A programação iniciou na sexta-feira e inclui atrações culturais e esportivas, além de palestras. As atividades seguem até este domingo, 19. O evento marca o início da colheita do capim ...