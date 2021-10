Magazine Trabalhadores de Hollywood chegam a acordo e desistem de greve Estúdios atenderam pedidos de representantes sindicais para evitar paralisação de produções

Os sindicatos de trabalhadores e os estúdios de Hollywood fecharam um novo contrato de 3 anos para a continuidade de produções artísticas no sábado (16.out.2021). As partes chegaram a um acordo apenas 1 dia antes do prazo para o início de uma greve geral dos trabalhadores da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Os sindicatos prometiam uma greve nacional se sua...