Magazine Três espetáculos circenses têm estreia online nesta semana Apresentações acontecem nesta quinta até o sábado, com estreias às 20 horas em canais do Youtube

Com agendados espetáculos para os próximos três dias, a artistas circenses tocantinenses começam o ano de 2021 com estreias online de “Minúsculo Circo Caracol”, “Kadulino, o Palhaço Corda Bamba” e “A Grande Luta, com o Maior Artista do Circo Os Kaco”. As apresentações acontecem desta quinta-feira, 7, ao sábado, 9, em canais do Youtube. Os espetáculos levam ...