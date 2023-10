Magazine Três artesãos e sete entidades ligadas ao setor irão pelo Tocantins ao salão de artesanato em Brasíl Contemplados divulgados no Diário Oficial irão ao 16º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras de 15 a 19 de novembro, no Pátio Brasil Shopping

Titular da Secretaria da Cultura, Tião Pinheiro tornou público o resultado provisório dos artesãos individuais e entidades representativas classificados para participarem da 16º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras. Segundo ato de Pinheiro, publicado no Diário Oficial do Estado, foram disponibilizadas 10 vagas, quatro para artesãos individuais e seis para entida...