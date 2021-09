Magazine Tony Ramos se diverte com brincadeiras de Marcos Mion e diz que irá visitá-lo no Caldeirão Desde a sua estreia no Caldeirão, em 4 de setembro, brincadeiras com Tony Ramos estão presentes no quadro Isso a Globo mostra, uma reedição do que Mion já fazia na MTV com Os Piores Clipes do Mundo

Tony Ramos, 73, diz que tem se divertido muito com as brincadeiras que Marcos Mion faz com ele dentro do quadro Isso a Globo Mostra, um dos sucessos do Caldeirão. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ator afirma que vai fazer uma visita ao novo apresentador da Globo no fim de outubro, após receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. "Ele é muit...