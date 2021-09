Magazine Toninho Borges faz show e lança projeto "Tocantins ao Luar" neste sábado pela internet Apresentação será transmitida a partir das 20h30

O cantor e compositor Toninho Borges realiza neste sábado, 25, o show musical “Tocantins ao Luar”, que traz a versatilidade do cantor que resgata músicas de outrora do cancioneiro popular brasileiro. A apresentação será o lançamento do projeto de mesmo nome e passa a ser transmitida às 20h30 pelo canal do YouTube e pelo Facebook. O Projeto Tocantins ao Luar fo...