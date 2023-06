Redação Jornal do Tocantins

O secretário estadual de Cultura, Tião Pinheiro, e equipe comemoram a aprovação do plano de trabalho do governo estadual para o uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022).

"O Tocantins está entre os quatro primeiros estados a receber do Ministério da Cultura os recursos da Lei Paulo Gustavo. Ao lado da Bahia, Pará e Paraíba, o Tocantins teve seu plano de trabalho aprovado e sua adesão assinada”, explica o Pinheiro, que ressalta a importância que o governador Wanderlei Barbosa dá ao setor ao recriar a Secretaria da Cultura e apoiar as ações da pasta para resgatar o grande passivo que o Estado tinha com a cultura.

Segundo o secretário, nos dias 22 e 23 deste mês, o estado receberá o Circula MinC, da Lei Paulo Gustavo para explicar o repasse. “Uma equipe de técnicos do Ministério da Cultural fará oficina a gestores estadual e municipais, prefeitos, secretários e diretores de Cultura e aos agentes culturais", informa Pinheiro.

Segundo o gestor, a Secretaria da Cultura do Tocantins prepara os editais para lançamento para regulamentar a distribuição dos recursos.

Em maio, o governo federal confirmou que o Estado receberá o investimento de R$ 41,7 milhões para o setor cultural para aplicação em projetos.

Segundo o governo federal, o repasse para Tocantins é o quarto maior entre os estados do Norte do país, com R$ 25,5 milhões destinados ao governo estadual e R$ 16,2 milhões para os 139 municípios.