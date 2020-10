Magazine Tocantins paga primeiro lote do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc para artistas Para receber o benefício é preciso o cadastro no Mapa Cultural do Tocantins

O primeiro lote do pagamento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc aos artistas tocantinenses começou nesta quinta-feira, 22, conforme a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). Ao todo, serão seis lotes pagos pela gestão estadual e as cinco parcelas de R$ 600,00 cada serão pagas em um depósito único, que soma R$ 3 mil. Neste primei...