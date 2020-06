Na próxima terça-feira, 9, o tocantinense Paulo Vieira está de volta à Rede Globo. Será a estreia do programa ‘Fora de Hora’ na sua versão podcast. O humorista já faz parte da equipe que apresenta o telejornal humorístico na televisão e agora, ao lado de Renata Gaspar, Caíto Mainier e Marcelo Adnet, além das participações especiais de Luciana Paes e Luís Lobianco, será um dos protagonistas do novo formato do programa, que promete trazer uma nova linguagem ao humor.

De acordo com a descrição do podcast, disponível através do link, o programa “vem com a mesma proposta de humor por dentro da notícia. Política, dia a dia do brasileiro, memes e assuntos da atualidade, tratados de maneira sarcástica e bem-humorada no seu jornal em áudio preferido.”

Segundo informou a comunicação do grupo Globo, o podcast vai ao ar sempre às terças-feiras e estará disponível no Gshow e nas principais plataformas que tocam podcast. “O podcast do Fora de Hora está disponível no site do Gshow e nos principais aplicativos tocadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e Castbox. Nos apps, o ouvinte pode fazer download dos episódios para ouvir quando e onde quiser, além de assinar os feeds para saber quando uma nova edição já está no ar.”, disse por meio de nota à imprensa.

Em entrevista, o humorista tocantinense disse que o programa mudou de plataforma, mas não perdeu o humor crítico e sarcástico. "O podcast permite essa abrangência. O público viaja mais com você. Vai ser muito divertido brincar com essa liberdade dentro do universo do ‘Fora de Hora’, que continua sendo um jornal com gente muito doida, com um humor crítico e sarcástico", pontua Paulo, antes de completar, que durante o período de isolamento social tem trabalhado de casa e isso tem sido uma solução para ocupar o corpo e a mente. "Para mim, particularmente, é uma salvação. O trabalho tem me salvado muito nessa quarentena. Eu não conseguiria ficar em casa pensando na vida. Acho que já teria enlouquecido", finaliza.

Paulo e Renata retomam os personagens que comandam a bancada do telejornal com as notícias mais surreais da semana, com a contribuição de Caíto Mainier, no personagem Pedro Resedá. Através de áudio, eles vão contracenar com os atores Marcelo Adnet, Luciana Paes e Luis Lobianco, com imitações de pessoas da atualidade e personagens já conhecidos do público por conta do programa na TV, como a sanitarista Clarissa Girão e o sabe-tudo Miltinho Figurante, entre outros.

‘Fora de Hora’ tem direção artística de Lilian Amarante e redação final de Maurício Rizzo e Caíto Mainier. A direção é feita à distância, via aplicativo. On-line, os profissionais gravam juntos e também separadamente. Os atores prometem alguns novos quadros, que têm a ver mais com o formato em áudio.

Se Joga

No último dia 17 de maio, o portal de notícias UOL repercutiu, através do colunista Flávio Ricco uma declaração atribuída ao humorista tocantinense Paulo Vieira, em um live do portal Bahia Notícias, que dizia que o programa "Se Joga", da Globo, havia acabado. "O programa (Se Joga) não volta. Já me deram tchau", teria dito Vieira, em entrevista.

Na época, o Jornal do Tocantins procurou o humorista para confirmar a declaração. Segundo a assessoria de Paulo, o programa acabou, mas ele continua na Globo, contudo sem gravar nada por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Naquela ocasião, o colunista do UOL apresentou uma nota da TV Globo, que dizia que o programa ainda não tinha sido finalizado. "Na verdade, o Paulo (Vieira) quis dizer que o quadro dele no "Se Joga" - 'Isso é Muito Minha Vida' - se encerrou, na verdade, (o quadro) já havia sido encerrado antes da pandemia. O programa ('Se Joga'), assim como o "Mais Você", não têm previsão de retorno à grade, diante do atual cenário de saúde pública".