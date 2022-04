Magazine Toca na Roda realiza, neste sábado, evento aberto para amantes do estilo e músicos iniciantes Criado a partir da mistura de elementos das danças de salão europeias e da música popular portuguesa, com influências da música africana, o choro, que é celebrado neste mês de abril, ganha protagonismo em Palmas com o projeto Toca na Roda

Nascido da vontade de democratizar o estilo e fazer uma roda de choro aberta, que pudesse contar com a participação de todos, desde músicos profissionais a amadores, entusiastas do gênero, a alunos musicistas iniciantes, o projeto, que tem uma edição mensal. Neste mês, o evento ocorre, neste sábado, 23, a partir das 16 horas, no espaço em frente ao Memorial Coluna P...