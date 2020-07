Magazine Tinder libera conversa de vídeo para encontros no app Anunciada oficialmente nesta quarta-feira, 8, ferramenta já era esperada para o segundo semestre e vai estar disponível para apenas alguns países, incluindo o Brasil

O recurso de videochamadas chegou ao Tinder. Depois de anunciar, em maio deste ano, que iria disponibilizar a ferramenta no aplicativo no segundo semestre, a Match, dona do app de namoro, começa a liberar o recurso nesta quarta-feira, 8, para usuários de alguns países selecionados – o grupo inclui o Brasil. Segundo a empresa, para ativar o Videochat, os usuários deverã...