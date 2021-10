Magazine Tiago Leifert, Fátima Bernardes e Mion: famosos celebram Tadeu Schmidt no BBB Em suas redes sociais, Tadeu mandou um recado geral e se disse feliz por ter sido escolhido para essa missão tão importante e que está com o coração apertado

Depois de oficializado no comando do Big Brother Brasil 22, o apresentador Tadeu Schmidt, 47, recebeu carinho do público em geral e também de amigos famosos. Em suas redes sociais, Tadeu mandou um recado geral e se disse feliz por ter sido escolhido para essa missão tão importante e que está com o coração apertado. Dentre os amigos que deram parabéns estão Fátim...