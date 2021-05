Jornalista, compositor e poeta, Tião Pinheiro, 67 anos, publicou um poema inédito em homenagem aos 32 anos de Palmas, completados nesta quinta-feira, 20. O poema é acompanhado de uma colagem de fotografias – no abre da matéria - com momentos do autor com a cidade.

Goiano de Monte Alegre, mas morador de Palmas “desde sempre”, como costuma dizer, por ter vivido no antigo norte de Goiás antes de se fixar em Goiânia, condição que o fez cruzar a antiga região de Canela, Taquaruçu do Porto - que hoje integram a capital- e Lajeado, cidade vizinha.

Tião Pinheiro presenciou o nascimento da capital e chegou a morar em hotéis quando estava em transição novamente para o Tocantins antes de comprar imóveis e se fixar de vez em Palmas, para conduzir a editoria-chefe do JTo, cargo do qual se licenciou em março deste ano.

A transição de pessoas pela cidade e da própria capital como lugar que expurga para uma cidade que acolhe permeia a obra publicada pelo poeta neste dia dos 32 anos de Palmas. O poema é um juramento de amor, mas também o testemunho por “uma, duas, três, um zilhão de vezes” das razões - íntimas-, que fizeram um inquieto Tião Pinheiro fincar suas raízes artísticas e intelectuais, na cidade.

Confira.

redizer o que me fez vir

tião pinheiro-20.05.2021

sonhos de um

ou mais começos

e abrigo de tantos,

planos de um

ou recomeços

e norte de muitos:

a cidade se forma

ao o ritmo e jeito

de cada um,

a cidade se desenha

ao sotaque e fala

de cada lugar,

a cidade se afirma

na crença e força

de sua gente

e se molda

ao resultado

de tantas origens

e de tantos caminhos

a esse destino

de convergência

de um, de dois

e de tantos...

nessa cidade

que tanto agasalha

desabrigos,

nessa cidade

que tanto entende

inquietações

e nessa cidade

que tanto aceita

o plural de cada um,

apenas redizer

uma, duas, três,

um zilhão de vezes

sobre o que me fez vir:

Palmas, o feliz aqui viver...

* no sentido horário, fotos de Palmas de @rondinelliribeirofotografia, de @andersonvaz_fotografia eu com minha amada filha @taynapinheiro (que tem a mesma idade de @palmas) e de @luiscastro ao receber o honroso título de Pioneiro de Palmas das mãos de @luaraquinoramos @fabioserrazulsilveira @henriquefragata e o querido Nubio Brito me presenteando com sua incrível arte!