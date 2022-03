Magazine Tião Pinheiro lança sexto livro de poemas na sexta-feira, 25 Live com artistas marca o lançamento do projeto “Tião Pinheiro – De amor e de afeto” nos canais do autor nas redes sociais

Amorosamente é o sexto livro do jornalista, radialista, escritor e compositor Tião Pinheiro e será lançado em live pelo projeto “Tião Pinheiro – De amor e de afeto” na sexta-feira, 25, a partir das 20h, pelos canais do autor no Youtube, Facebook e Instagram. A obra conta com 214 poemas. Durante o evento participarão “A Barraca Cia de Artes”, as atrizes Lucian...