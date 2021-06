Magazine Tião Pinheiro fala de poesia e literatura em roda de conversa com estudantes do Bico do Papagaio Roda de Conversa é transmitida pelo Google Meet e organizada pela Unitins de Araguatins

O jornalista, escritor e compositor Tião Pinheiro é o convidado da Unitins de Araguatins para a Roda de Coversa Poesia e Literatura, nesta segunda-feira, 7 de junho, a partir das 19 horas. A atividade faz parte dos cursos de Letras e de Pedagogia da instituição e contará com alunos e com transmissão pelo Google Meet. Além do jornalista, editor-chefe licenciado ...