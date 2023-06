Com 69 anos, José Sebastião Pinheiro de Souza, Tião Pinheiro, goiano de Monte Alegre, atuou por 44 anos no Grupo Jaime Câmara, uma atuação que o fez ser homenageado nesta segunda-feira, 26, com abertura musical de Dorivã.

O CEO do GJC, Breno Machado, e o diretor-geral do grupo no Tocantins, Paulo Caragelasco, entregaram ao homenageado uma placa com o reconhecimento pela trajetória.

“Só chegamos com êxito em tantos projetos realizados porque contamos com pessoas como você! Em todo o tempo de dedicação e comprometimento na construção e consolidação da nossa empresa, o nosso muito obrigado. A família Jaime Câmara se sente honrada por sua trajetória conosco!”, diz a placa.

“Um grande amigo e merecedor de respeito e admiração pelos 44 anos de carreira, de orgulho dentro do Jaime Câmara em que sempre será bem-vindo”, ressaltou o diretor-geral.

Tião Pinheiro fez um discurso emocionado e lembrou fatos marcantes de sua carreira e falou do sentimento gratificante de ter atuado no jornalismo. “Não existe emprego melhor do que esse. Se fosse preciso faria tudo novamente”.

Durante sua trajetória na empresa, Tião Pinheiro atuou nos veículos “O Popular, Jornal do Tocantins, Jornal Daqui, CBN Tocantins e Rádio Araguaia.” Ele havia se licenciado do grupo há dois, período em que dirigiu o Centro de Comunicação do Tribunal de Justiça do Tocantins. Em março deste ano, saiu em definitivo para assumir a Secretaria Estadual da Cultura.

Tião Pinheiro atuou na cena cultural goiana e tocantina, na cobertura jornalística. Se destacou na área como artista e escritor, com composições musicais gravadas por vozes reconhecidas, entre eles estão Oswaldo Montenegro, Trio Yucatan, Tropical Trio, Paulinho Pedra Azul, Maria Eugênia, Thales Jr.

Lançou os CDs Alma Leve, Outros Cantos (2015), Lugares ( 2008) e Chave (1999) e publicou os livros de poesia Amorosamente (2022); Alma Leve, Outros Versos (2015); De Sonhos e de Construções (2008); Calundu (1989); Vôo Esperança (1984) e Janelas (1981).

Além do discurso, o também poeta retribuiu a homenagem com um poema inédito. Confira

Foram tantos passos...

25.06.2023-palmas

a propósito de meus 44 anos no Grupo Jaime Câmara, uma história de paixão, respeito e amizade



foram tantos sonhos

permeados até

por alguns pesadelos

foram tantos passos

intercalados até

por alguns tropeços

mas foram tantos ombros

e tantas mãos nesse caminhar

às vezes inseguro

às vezes escuro

e às vezes nem tão perto;

foram tantas dúvidas

permeadas até

por muitas verdades

foram tantas tentativas

atropeladas até

por alguns medos

mas foram tantas luzes

e também tantas acolhidas

nesse caminhar

às vezes peso

às vezes leve

e às vezes nem tão certo;

e agora me vejo

cercado pelo carinho de tantos

rodeado pela ajuda de tantos

que me conduziram até aqui

e de tantos que me tornaram

um mar de gratidão

pelo edificado

pelo assimilado

pelo conquistado

e rodeado pelo amor de tantos

que me acolheram até aqui...



Sinto orgulho e muita gratidão pelos 44 anos de trabalho, convivência e de sonhos.

Minha Tayná também se orgulha por essa trajetória nessa empresa onde me sinto familiar.

Faria tudo de novo.

Deus lhes pague!