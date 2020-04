Thiaguinho começou a transmissão de sua live por volta das 18h desta quinta-feira, 23, no YouTube. O cantor começou o show cantando uma versão da música Trem-Bala, de Ana Vilela. A live de Thiaguinho é considerada uma das principais desta semana.

Antes de aparecer ao vivo, Thiaguinho apareceu mandando uma mensagem aos espectadores: "Que momento que estamos vivendo. Que falta faz aquele pagodinho, que falta eu sinto daquele abraço. Nessas horas temos que distribuir amor e ajudar quem mais precisa, mesmo que seja à distância. Por isso eu estou aqui."

Na sequência, prosseguiu: "Estou morrendo de saudades dos palcos, morrendo de saudades de vocês, mas a gente não pode e não vai parar. De longe, hoje estarei bem mais perto de vocês".

Para assistir à live de Thiaguinho, basta acessar o canal do YouTube do cantor ou clicar no vídeo abaixo: