Magazine The Voice+: Zé Alexanddre é o vencedor da primeira temporada do programa Cantor teve 39,40% dos votos na grande final do show de talentos para maiores de 60 anos

Zé Alexanddre, 63, foi escolhido pelo público como o vencedor da primeira temporada do The Voice+ (Globo). Ele teve 39,40% dos votos na grande final do show de talentos para maiores de 60 anos. Como prêmio, ele receberá R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. O carioca participou da disputa no time de Claudia Leitte, no qual conquistou uma vaga n...