Magazine The Voice Kids: Kauê Penna vence a 5ª edição do programa e leva prêmio de R$ 250 mil Adolescente era do grupo de Carlinhos Brown e teve 50,5% dos votos

Kauê Penna, 14, foi o grande vencedor da quinta edição do The Voice Kids (Globo), que terminou neste domingo (11). Ele teve 50,5% dos votos populares, superando assim Maria Eduarda Ribeiro, 14, e Paulo Gomiz, 14, e conquistando um contrato com a Universal Music e o prêmio de R$ 250 mil. O adolescente, que era do time do técnico Carlinhos Brown, agradeceu a Deus e...