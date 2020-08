Magazine ‘The Voice Brasil’ terá edição só para participantes com mais de 60 anos, anuncia Boninho Inscrições para novo reality serão abertas em breve

José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, anunciou via Instagram que, em breve, a Globo terá uma edição do reality musical The Voice Brasil destinada apenas para pessoas com mais de 60 anos de idade. "Você tem 60+ e canta muito? Um Voice especial para você está chegando", escreveu ele, dizendo que as inscrições serão abertas em breve, e marcando os perfis da Rede G...