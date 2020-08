Magazine 'The Crown' anuncia atriz que vai interpretar princesa Diana Elizabeth Debicki nasceu em Paris e morou boa parte da vida na Austrália

"The Crown" anunciou neste domingo (16) o nome da atriz que vai interpretar a princesa Diana (1961-1997) nas duas últimas temporadas da série, que ficcionaliza o reinado de Elizabeth 2ª no Reino Unido. A escolhida foi Elizabeth Debicki, que se junta ao elenco estrelado, que conta com nomes como Olivia Colman, Claire Foy, Matt Smith, John Lithgow, Helena Bonham Carter...