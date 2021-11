Magazine Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo para leilão beneficente Thales cedeu roupas para campanha do Médicos Sem Fronteiras

O dermatologista Thales Bretas, 33, viúvo de Paulo Gustavo, que morreu em maio aos 42 anos em decorrência de complicações da Covid-19, irá doar as roupas do ator para uma campanha beneficente. O anúncio foi feito em seu Instagram. O figurino que o médico irá doar para o leilão beneficente de 50 anos do Médicos Sem Fronteiras (MSF) será aquele que Paulo Gustavo usou n...