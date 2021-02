Magazine Thaís e Fiuk se tornam primeiro casal no BBB 21, seguidos por Karol Conká e Bil Espectadores do reality reprovam os casais

Os primeiros casais do BBB 21 apareceram na madrugada desta quinta-feira (4). Na Festa do Líder de Nego Di, Thaís e Fiuk se beijaram, os participantes do programa comemoraram em volta dos dois. Algum tempo depois, com muita insistência por parte de Karol Conká, a sister e Arcrebiano também trocaram beijos, marcando o segundo casal da edição. Logo no começo da fes...