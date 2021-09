Magazine Terremoto no México atinge hotel de episódio clássico de Chaves Em 2017, o episódio icônico completou 40 anos de exibição, em que os personagens viajam para Acapulco

Um terremoto de magnitude 7 atingiu o sudoeste do México, na região de Acapulco, nesta terça-feira (7), e causou danos ao Hotel Emporio, local famoso pelas gravações de um episódio clássico do seriado "Chaves", em que os personagens viajam para Acapulco. Segundo a revista Luces del Siglo, parte da fachada do prédio desmoronou sobre alguns carros que estavam estaci...