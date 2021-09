SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7 atingiu o sudoeste do México, na região de Acapulco, nesta terça-feira (7), e causou danos ao Hotel Emporio, local famoso pelas gravações de um episódio clássico do seriado "Chaves", em que os personagens viajam para Acapulco.

Segundo a revista Luces del Siglo, parte da fachada do prédio desmoronou sobre alguns carros que estavam estacionados no local. O hotel passou por algumas mudanças e reformas, no entanto, ainda é possível encontrar alguns cenários que aparecem nas gravações.

Em 2017, o episódio icônico completou 40 anos de exibição. Desde então, além de mudanças na aparência o hotel também mudou de nome, antes chamado Continental. Na história, os personagens clássicos viajam para passar as férias do litoral de Acapulco.

A série "Chaves", protagonizada por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) e exibida durante décadas na América Latina, foi lembrada em meados de junho, no México, 50 anos após a sua estreia na TV.

Sem homenagens presenciais, devido à pandemia, a família do lendário ator e escritor mexicano, que morreu aos 85 anos, comemorou nas redes sociais as cinco décadas do lançamento da série, tirada do ar no ano passado.

"Celebremos esses 50 anos aplaudindo o criador e a família da vizinhança de 'Chaves'", diz Roberto Gómez Fernández, filho do ator, em um vídeo publicado na conta do programa no Instagram.

O terremoto deixou ao menos um homem morto. Seu epicentro aconteceu a cerca de 18 km de distância de Acapulco, e o tremor derrubou árvores, provocou deslizamentos e causou cortes no fornecimento de energia em alguns lugares.

Além disso, a torre de controle de um aeroporto foi danificada, houve vazamentos de gás em hotéis da região e um hospital que atendia pacientes com Covid-19 teve suas paredes rachadas. Apesar dos danos, as autoridades não consideraram que o terremoto causou grande destruição.