Quase 40 municípios já cancelaram as temporadas de praia e carnavais fora de época devido a pandemia da Covid-19, conforme um levantamento da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). As atividades de 2020 estão suspensas por causarem aglomerações de pessoas nos atrativos turísticos e nos shows realizados neste período de férias, entre junho e julho. O isolamento social e a não aglomeração são os indicados pelos órgãos de saúde estadual, nacional e internacional.

Conforme a ATM, a grande maioria dos gestores municípios que realizam anualmente as temporadas está preocupada com o risco de aumento de casos caso sejam realizadas as atividades e, além disso, as muitas dessas administrações estão realizando o remanejamento das verbas destinadas as praias e festas para a saúde e o enfrentamento da doença.

Atualmente, o Tocantins possui cerca de 70 municípios aptos a realizarem temporada de praia e a maioria possui praias na categoria temporária. A expectativa da ATM, conforme o presidente e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, é que todas essas cidades suspendam as atividades de férias. “Apesar de termos identificado cerca de 40 Municípios, nossa previsão é que todos não terão condições de promoverem temporadas de praias diante da pandemia no novo coronavírus”, disse.

Além das cidades de temporadas, os dois os tradicionais carnavais fora de época no Tocantins também estão cancelados, o Miracaxi e Carnaxam, realizados em Miracema e Xambioá, respectivamente. A ATM espera que também sejam cancelados o CarnaToca e o NazaFoilia, em Tocantínia e Nazaré do Tocantins.

Municípios com temporadas já canceladas:

1. Aliança

2. Aragominas

3. Araguacema

4. Araguanã

5. Araguatins

6. Arapoema

7. Brejinho de Nazaré

8. Caseara

9. Goiatins

10. Itacajá

11. Itaguatins

12. Juarina

13. Lagoa da Confusão

14. Lajeado

15. Marianopolis

16. Maurilândia

17. Miracema

18. Palmeirante

19. Palmeiras

20. Paranã

21. Pedro Afonso

22. Peixe

23. Ponte Alta do Bom Jesus

24. Ponte Alta do Tocantins

25. Rio dos Bois

26. Rio Sono

27. Sampaio

28. Sandolândia

29. Santa Rosa

30. Santa Tereza

31. São Félix

32. São Miguel

33. São Salvador

34. São Sebastião

35. São Valério

36. Talismã

37. Tupirama

38. Tupiratins

39. Xambioá