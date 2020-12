Magazine Teatro se reinventou em 2020, mas formato virtual ainda não paga as contas Mesmo custando até 15 vezes menos do que uma montagem normal, essas produções ainda penam para alcançar o público, desacostumado a pagar por entretenimento na internet

Talvez mais do que as outras artes, o teatro foi obrigado a se reinventar neste ano. Sua definição como uma experiência de tempo e espaço compartilhada com a plateia fez com que a atividade fosse vista como inviável diante das medidas de distanciamento social e inepta para o virtual. O choque da pandemia a princípio paralisou o setor. Levou um tempo, assim, até qu...