Tatá Werneck falou que chegou a pesar 40 quilos devido depressão após a morte de Paulo Gustavo e que recebeu elogios por estar magra. O desabafo foi feito nesta nesta quinta-feira (15) nos stories do Instagram.

A apresentadora falou que já ganhou dois quilos, mas quando está triste fica sem fome. "Quando o Paulo morreu eu cheguei a 40 quilos. Eu fiz vários exames para ver se era só emocional e era só emocional mesmo", revelou.

Tatá desabafou que, mesmo sem fome, se forçava a comer saudável porque é contra qualquer outra coisa. A apresentadora, que tem 1,53 cm de altura, pesava 43 quilos antes da morte do amigo e criticou a cultura da magreza.

"Eu estava magra porque eu estava deprimida. Não era saudável. É muito doido pensar que alguém vê uma pessoa magra, que está deprimida, e fala: 'Está ótimo'. Ótimo é estar saudável".

Tatá tinha uma amizade próxima com Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio em decorrência de complicações da Covid. Em um stories postado em seu Instagram na época, ela falou sobre a morte do amigo: "Às vezes dá um desespero. E o que me 'conforta' é imaginar que o Paulo vai salvar muitas vidas", disse na rede social.

Já em seu Twitter, Tatá escreveu sobre querer acreditar que não seja verdade a morte de Paulo Gustavo. "Quando eu acordo me dá uns minutos de esperança de que seja mentira. Depois dá um desespero. Um desespero! Pelo amor de Deus! Olhem pro que aconteceu com o Paulo! Mesmo com os melhores recursos do mundo ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade", disse.