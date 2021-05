Magazine Tatá Werneck desmente rumores sobre morte de Paulo Gustavo A humorista e amiga de Paulo afirmou que, apesar do estado crítico de saúde, o artista está vivo

O estado de saúde do ator Paulo Gustavo, 42, se encontra em uma grave situação desde esta segunda-feira (3). A humorista e amiga de Paulo, Tatá Werneck, 37, afirmou que, apesar do estado crítico de saúde, o artista está vivo. "A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele", escreveu a atriz em seu Twitter. "Nesse...