Magazine Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 22 e diz estar todo 'arrepiado' Em um post, o apresentador garante que a reforma está "ficando linda" e trará muitas novidades

O novo apresentador do Big Brother Brasil (Globo), o jornalista Tadeu Schmidt, 47, compartilhou em seu Instagram um registro de quando entrou na casa da 22ª edição do reality. "Estou na casa do BBB 22, caramba! Estou todo arrepiado", diz ele. Na legenda, o apresentador garante que a reforma está "ficando linda" e trará muitas novidades, porém reforça que "ainda não es...