Tadeu Schmidt foi anunciado oficialmente o novo apresentador do Big Brother Brasil, durante o Fantástico deste domingo (10). A confirmação foi feita por Boninho, diretor do reality, que agradeceu ao jornalista "por aceitar essa loucura, esse fogo no parquinho".

O anúncio foi feito durante uma brincadeira em que o Big Fone tocou enquanto Schmidt dava a classificação do Brasileirão ao lado dos cavalinhos do Fantástico. "Todo mundo sabe que Big Fone tem consequência", brincou Boninho, que apareceu no palco do programa por um telão.

Schmidt, por sua vez, se emocionou ao falar que estava honrado pelo convite. "Radiante, empolgado e com coração apertado por deixar o Fantástico após 14 anos. Amo o Fantástico", afirmou ele, antes de anunciar Maju Coutinho para seu lugar. A mudança, no entanto, deve acontecer em algumas semanas ainda.

Apesar de a oficialização de Schmidt ter acontecido apenas agora, seu nome já era citado como um dos mais fortes para assumir o programa desde o anúncio de saída de Tiago Leifert, em setembro. Outra aposta forte para o cargo era Marcos Mion.

A escolha de Schmidt, no entanto, mantém o perfil dos apresentadores do BBB. Pedro Bial e Tiago Leifert também vieram do jornalismo, sendo que o segundo teve papel importante na reformulação do jornalismo esportivo da emissora, assim como Schmidt no Fantástico, principalmente no quadro esportivo do programa.

Schmidt já teve passagem pelo Esporte Espetacular e pelo Globo Esporte, tendo chegado ao Fantástico em 2007. Ele também é irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt e tio do jogador de vôlei de praia e campeão olímpico Bruno Schmidt.

Curiosamente, em recente entrevista ao F5, ele dizia que queria se tornar o apresentador mais longevo do Fantástico. "Tenho sim essa expectativa. Já era fã do programa como espectador e passei a ser mais fã ainda como jornalista. O Fantástico tem essa coisa motivante que é ir além", apontou na ocasião.

O programa agora ficará sob o comando de Poliana Abritta, que continua em seu posto, e de Maju Coutinho, que deixará o Jornal Hoje, cargo que assumiu em 2019 após saída de Sandra Annemberg. Maju já vinha cobrindo férias dos apresentadores fixos do Fantástico e agora assumirá a apresentação.

DANÇA DAS CADEIRAS

A ida de Schmidt ao BBB marca uma nova dança das cadeiras entre os principais apresentadores da TV aberta. A chegada de Maju Coutinho ao Fantástico, abre lugar na apresentação do Jornal Hoje, que poderá ser comandado agora por Cesar Tralli. Já o lugar de Tralli no SP1 será preenchido por Alan Severiano.

Antes das mudanças provocadas pela saída de Tiago Leifert da Globo, foi a despedida de Fausto Silva da emissora, em maio deste ano, que movimentou uma série de programas.

Ainda com o seu Domingão no ar na Globo, Faustão anunciou que iria para Band, onde terá um programa de segunda à sexta a partir de janeiro de 2022. Com isso, Luciano Huck assumiu os domingos da Globo em seu lugar, enquanto Marcos Mion estreou o Caldeirão com Mion aos sábados.

Mion, no entanto, não deve ficar por muito tempo no horário, já que existe a expectativa para que outro assuma a atração no próximo ano. Já no lugar de Mion, que deixou a Record, Adriane Galisteu foi escalada para assumir o comando de A Fazenda, que está no ar atualmente em sua 13ª temporada.